Foto com âncoras da CNN Brasil é detonada por falta de representatividade

Sheron Menezzes posou de biquíni fio dental em um quarto na tarde deste domingo (26) e mostrou sua ótima forma com direito à barriguinha trincadíssima.

Nas redes sociais, a estrela, que recentemente brilhou na novela Bom Sucesso, recebeu inúmeros elogios dos seguidores. “Maravilhosa”, disse uma primeiramente. “Perfeita”, falou outro.

Recentemente, Sheron comemorou a chegada de 2020 usando um look decotado. “Entrando 2020 com os dois pés direitos… Hahahah… O meu ano foi incrível e terminar assim só me confirma o que já sentia. Estou feliz no pessoal, no profissional e no astral”, disse ela.

Mãe de Benjamin, Sheron se declarou ao pequeno. “Por esse sorriso, eu faço o impossível. Eu tiro forças do fundo do fundo de mim, de onde nunca imaginei que poderia tirar. Não tem cansaço, noite mal dormida ou estresse do dia a dia que esse serzinho não me faça esquecer somente com o olhar. Eu sou sua, meu filho. Sou minha, mas sou toda sua! Te amo infinito”.