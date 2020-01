Fórum de Vila Velha também arrecada doações para vítimas das chuvas que atingiram diversas cidades do estado

A partir desta quarta-feira (29/01), o Fórum de Vila Velha, em Boa Vista vai receber doações destinadas às famílias afetadas pelas chuvas que atingem diversas cidades do Espírito Santo. Materiais de limpeza, higiene pessoal, eletrodomésticos, roupas, água e alimentos poderão ser entregues na Secretaria do Juízo, das 12h às 18h, até o dia 07 de fevereiro.

Além de Vila Velha, as doações em prol das vítimas já vinham sendo coletadas, desde o dia 20 de janeiro, pela Secretaria do Foro de Vitória, na Cidade Alta, e pela Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde, na Sede do TJES. Nesses pontos, as coletas também seguirão até a semana que vem. Todos os donativos arrecadados nas unidades do Poder Judiciário serão encaminhados aos centros de distribuição dos municípios atingidos.

De forma solidária, servidores, juízes, advogados e comunidade em geral estão se mobilizando para ajudar as cerca de 5 mil pessoas que ficaram desabrigadas com as enchentes. “Aqui no nosso setor, nós reunimos servidores e cada um doou um pouquinho de dinheiro para fazermos uma grande compra de produtos de limpeza. Assim todos conseguiram colaborar. Essa é a ideia que gostaríamos de passar para motivar mais pessoas. Qualquer ajuda é bem-vinda”, destaca a coordenadora da CSPS, Silvia Borges.

Pontos de Doações no Poder Judiciário: - Nas 60 unidades judiciárias da comarca de Vitória, ou diretamente na Secretaria do Juízo, localizada no 4º andar do Fórum Criminal, na Cidade Alta. Telefone: 3198-3103 / 3198-3104 - Na Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde, na Sede do TJES. Avenida Homero Mafra, nº 60. Térreo. Telefone: 3334-2048 / 3334-2141 - Na Secretaria do Fórum de Vila Velha, em Boa Vista. Telefone: 3149-2502 e 3149-2505.

Vitória, 28 de janeiro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br