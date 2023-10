Fórum de São José do Calçado teve semana de pauta concentrada realizada pelo 3º CEJUSC

Durante a última semana, do dia 25 ao 29 de setembro, o Núcleo de Métodos e Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC realizou uma ação de mediação para solucionar cerca de 400 processos no Fórum de São José do Calçado. Dentre os colaboradores da Pauta Concentrada esteve presente o magistrado aposentado José Machado de Souza, atuando, voluntariamente, como conciliador judicial.

O juiz aposentado falou um pouco sobre os benefícios das pautas concentradas. “É sempre muito bom fazer parte desses mutirões. E as pessoas atendidas recebem de forma bastante positiva esse trabalho, pois há a possibilidade de uma solução mais célere para as partes envolvidas, em que o conflito é tratado adequadamente. Então, a pauta concentrada beneficia a todos”, destacou ele.

Ao todo, a ação, realizada pelo 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, contou com 6 bancas de conciliação e 4 salas de mediação que trataram de processos da área cível e familiar, onde, além do magistrado aposentado, atuou a equipe da Comarca de São José do Calçado, que, segundo o NUPEMEC, prestou todo o apoio e estrutura necessária para os trabalhos.

Supervisionado pela desembargadora Janete Vargas Simões, o NUPEMEC promove pautas concentradas, muitas vezes itinerantes, por intermédio da Justiça Comunitária, fundamentado no Código de Processo Civil, na Lei de Mediação e na Resolução nº 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que fala sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses na seara do Poder Judiciário, além da Resolução TJES nº 01/2021.

O núcleo trabalha com o objetivo de disseminar a cultura de pacificação social, através de tratamentos de conflitos que utilizem de métodos consensuais que objetivam resolver processos por meio da mediação e conciliação das partes envolvidas.

Outras dúvidas acerca do NUPEMEC podem ser sanadas através do link: http://www.tjes.jus.br/institucional/nucleos/nupemec/.

03 de outubro de 2023

