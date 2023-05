Fórum de profissionais de serviço social e psicologia se reúne na próxima semana

Assistentes sociais, psicólogas e psicólogos do Poder Judiciário do Espírito Santo vão se reunir na próxima sexta-feira (19/5), das 12 às 18 horas, na Corregedoria Geral da Justiça, para participarem da palestra Produção Sociojurídica de Famílias “Incapazes”, com a servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Gracielle Feitosa de Loiola.

Além de assistente social do TJSP, a convidada também é doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí e em Psicologia pela Universidade Estadual do Piauí.

O evento celebra o Dia do Assistente Social, comemorado na próxima segunda-feira, dia 15 de maio, e marca a 2ª reunião plenária de 2023 do Fórum dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário (FASP), que tem como finalidade reunir profissionais das áreas de Psicologia e Serviço Social da Justiça capixaba, bem como aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população, sempre em busca do fortalecimento da cidadania e defesa dos direitos humanos.

Vitória, 12 de maio de 2023

