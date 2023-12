Fórum de Cachoeiro de Itapemirim recebe a orquestra de Câmara “Tocando em Frente”

O Fórum de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, na última semana, a apresentação da orquestra de Câmera “Tocando em Frente”, conduzida pelo projeto da Casa Verde, de caráter social, que ajuda crianças e adolescentes no ensino da música.

O referido projeto, que tem como presidente Carlos Onofre Penha, conta atualmente com doações de empresas, parcerias públicas e doações de pessoas físicas que queiram apadrinhar os jovens músicos, incentivando a cultura e a formação educacional.

Durante a apresentação foram tocadas obras sacras e eruditas com a solista Sara Toneto, sob a regência do maestro Fábio Coruja, com a participação, inclusive, de estagiários do fórum.

Na oportunidade, o presidente da subseção da OAB de Cachoeiro de Itapemirim, advogado Adílio dos Santos Neto, prestou uma homenagem ao juiz Eduardo Geraldo de Matos, diretor do Fórum, pela sua gestão, juntamente com sua equipe, entregando uma placa que foi recebida pelo juiz Bernardo Fajardo, titular da 1ª Vara Criminal, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento do magistrado, que após quatro anos à frente da Direção do Fórum, encerrou sua gestão neste mês de dezembro.

