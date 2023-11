Fórum de Cachoeiro de Itapemirim agora conta com um fraldário

Dando continuidade ao objetivo de humanização do ambiente jurídico de forma mais inclusiva, foi inaugurado, na última semana, um espaço de fraldário no banheiro público feminino do Fórum de Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa do diretor do Foro, juiz Eduardo Geraldo de Matos, contou com o apoio da Comissão da Mulher Advogada da 2ª subseção da OAB/ES e doação da empresa CM Soluções Visuais.

O espaço proporcionará conforto e conveniência às mães advogadas e jurisdicionadas que frequentam o fórum.

Além disso, o fórum também dispõe de brinquedoteca para as crianças e biblioteca comunitária, que possui um acervo diversificado, objetivando criar um ambiente acolhedor e humanizado, além de incentivar o hábito da leitura.

Os três projetos se mantém ativos, com o apoio da servidora Maristela Bayerl Francisco, que auxilia a direção do Fórum, bem como da OAB, de servidores e de cidadãos da comunidade.

Vitória, 28 de novembro de 2023

