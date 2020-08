Fórum de Aracruz realiza teste para coronavírus em parceria com o Município

A capacitação é voltada para integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES) que atuam na área.

A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes), em parceria com a Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo (Ajudes), promove, no dia 31 de agosto (segunda-feira), o Treinamento no BNMP 2.0: Atualizações e Questões Práticas.

A capacitação acontece das 8h às 12h, no dia 31 de agosto (segunda-feira), por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito. As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

Durante o treinamento, o instrutor Leandro Silva Oliveira, servidor do Tribunal de Justiça, explicará o funcionamento prático do sistema Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A ferramenta possibilita o registro e a consulta de informações sobre mandados de prisão e auxilia as autoridades judiciárias da justiça criminal na gestão de documentos relativos à matéria. Além disso, o BNMP 2.0 permite o monitoramento das ordens de prisão expedidas pelo Judiciário e o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura em âmbito nacional e em tempo real.

O portal do CNJ apresenta o BNMP 2.0 no endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/bnmp-2-0/.

Para se inscrever, clique no formulário a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0pdYDX3WiBxAby8rELb6YN__S8-YkLn6mueznPUHl76htg/viewform

Vitória, 20 de agosto de 2020

