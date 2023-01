Fórum Cível de Vitória tem novo endereço próximo ao Palácio da Justiça

Todas as unidades do Fórum Muniz Freire foram transferidas para o Edifício Blue Note, na Enseada do Suá. A mudança de endereço visa trazer mais conforto, acessibilidade e uma melhor estrutura de atendimento a todos os operadores do direito.

O Fórum Cível de Vitória já está funcionando em novo endereço, próximo ao Palácio da Justiça e ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Com uma área de 4.250 metros quadrados, o edifício Blue Note passou a abrigar todas as unidades do fórum Muniz Freire, ou seja, as 11 varas cíveis, as 4 varas de família, as duas varas de órfãos e sucessões, além da vara de acidente do trabalho e a de falências e recuperação judicial.

O Fórum Criminal permanece localizado no centro de Vitória, na rua Pedro Palácios, 105, enquanto são realizados estudos para também melhorar a estrutura das varas criminais.

A mudança de endereço do Fórum Cível para a rua Leocádia Pedra dos Santos visa trazer mais conforto, acessibilidade e uma melhor estrutura de atendimento a todos os operadores do direito. A região já foi sinalizada com placas indicativas.

Para o diretor do Foro, juiz de direito Rodrigo Cardoso de Freitas, a mudança significa um grande avanço.

“O novo Fórum Cível da capital do Estado do Espírito Santo representa um avanço substancial em busca da realização de uma prestação jurisdicional justa e eficiente, A Presidência do Tribunal está realizando o sonho de termos um fórum 100% digital, com processos exclusivamente eletrônicos, com Secretarias Unificadas e com instalações físicas dignas. Deve ser um modelo de fórum a ser adotado em relação ao fórum criminal, bem como em todos os Juízos e comarcas”, destacou.

Outra novidade é que as unidades judiciárias do Fórum Cível agora serão atendidas por quatro secretarias unificadas, com exceção da Vara de Falência e Recuperação Judicial, que permanecerá sendo atendida por seu cartório.

Assim, a 1ª Secretaria Unificada atenderá a 1ª, a 2ª, a 3ª e 4ª Varas de Família, além da 1ª e da 2ª Varas de Órfãos e Sucessões.

A 2ª Secretaria Unificada atenderá as 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis.

A 3ª Secretaria Unificada, a 2ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas Cíveis.

A 4ª Secretaria Unificada, a 1ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, e Vara de Acidente do Trabalho.

A comunicação com o novo Fórum Cível, os gabinetes, as secretarias unificadas e o cartório da Vara de Falência e Recuperação Judicial poderá ocorrer por telefone, e-mail ou whatsapp web.

Confira aqui o novo endereço do Fórum e os contatos das unidades judiciárias.

Fórum Cível de Vitória

Rua Leocádia Pedra dos Santos, nº 80, Enseada do Suá, Vitória/ES

CEP 29050-370

Contatos:

Geral (27) 3134-4700 • ramal 4700 • 9#

Recepção (27) 3134-4701 • ramal 4701

Segurança (27) 3134-4702 • ramal 4702

Vara de Recuperação Judicial e Falência

[email protected]

• (027) 3134-4713 • ramal 4713

• (027) 99878-5685 web.whatsapp.com

1ª Secretaria Unificada (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara de Família e 1ª e 2ª Vara de Orfão e Sucessões)

[email protected]

• (027) 3134-4707 • ramal 4707

• (027) 3134-4708 • ramal 4708

• (027) 3134-4709 • ramal 4709

• (027) 99827-4085 web.whatsapp.com

2ª Secretaria Unificada (3ª, 4ª, 5ª e 6ª Vara Cíveis)

[email protected]

• (027) 3134-4710 • ramal 4710

• (027) 99923-8851 web.whatsapp.com

3ª Secretaria Unificada (2ª, 7ª, 8ª e 9ª Vara Cíveis)

[email protected]

• Cartório (027) 3134-4711 • ramal 4711

• (027) 99618-0151 web.whatsapp.com

4ª Secretaria Unificada (1ª, 10ª e 11ª Vara Cíveis e Vara de Acidentes de Trabalho)

[email protected]

• (027) 3134-4712 • ramal 4712

• (027) 99713-9331 web.whatsapp.com

Vitória, 26 de janeiro de 2023

