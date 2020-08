Fortnite para de receber atualizações no iPhone; entenda o motivo

Unsplash/Joshua Hoehne Fortnite para de receber atualizações no iOS

Se você costuma acompanhar o mundo dos games , já deve saber que uma rixa entre a Apple e a Epic Games resultou na retirada de Fortnite da App Store na primeira quinzena de agosto. Com isso, nasceu um mercado informal de compra e venda de iPhones com o aplicativo já instalado. Mas parece que a coisa ficou ainda mais complicada graças a uma decisão da Apple que impede que o jogo seja atualizado.

A informação foi compartilhada pela Epic, desenvolvedora do battle royale . “A Apple está bloqueando atualizações e novas instalações na App Store e afirmou que irá impedir que possamos desenvolver o Fortnite para aparelhos Apple”, explicou a empresa em uma atualização publicada na seção de dúvidas do game. “Como resultado, a atualização recente, Capítulo 2 – Temporada 4 (v14.00) do Fortnite não será liberada para iOS e macOS em 27 de agosto”, concluiu o aviso.

Desta forma, mesmo quem obtiver um iPhone com o jogo instalado estará em uma situação delicada, já que, em tese, poderá continuar jogando a versão 13.40 (Capítulo 2 – Temporada 3), mas não poderá disputar partidas com usuários de outras plataformas que estiverem com versões mais atuais, nem avançar no Passe de Batalha. Ou seja, a tendência é que o número de jogadores diminua com o tempo, até “bloquear” totalmente os usuários do iOS .

Apesar de o jogo também ter sido removido da Play Store , usuários do Android poderão continuar instalando e atualizando o battle royale normalmente utilizando a loja da Epic ou pela Galaxy Store, em aparelhos da Samsung compatíveis.

Apple x Epic Games

A Epic havia anunciado um corte nos preços dos V-Bucks, moeda utilizada para comprar itens no jogo, e o benefício valia para todas as plataformas em que o jogo está disponível, com exceção das versões para smartphones , tanto na Google Play quanto na App Store . Os preços se mantiveram no patamar antigo para pagamentos feitos por meio dos apps.

Isso não chega a ferir as regras para distribuição na App Store. No entanto, quando a Epic disponibilizou um meio de pagamento mais barato, com 20% de desconto, a empresa infringiu o acordo de distribuição da plataforma.

Acredita-se que a Epic tenha feito isso justamente para colocar mais pressão para que a Apple mude suas regras. Diante da popularidade do jogo, a companhia seria forçada a ceder um acordo mais amigável para a Epic para evitar a insatisfação de seus usuários.