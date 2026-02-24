Forte chuva que atinge RJ e MG deve chegar ao ES nos próximos dias

Meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil, explica combinação de fenômenos que deve gerar chuvas intensas em território capixaba

As fortes chuvas que atingem os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais devem avançar para o Espírito Santo nos próximos dias. A previsão é do meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil estadual.

Apesar de o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ter emitido alerta vermelho, o nível mais alto de risco, para todo o território capixaba, Bernasconi explicou que, por enquanto, predominam temporais típicos de verão, geralmente no fim da tarde. O cenário, porém, deve mudar entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

“O sistema que provoca temporais no Sudeste já influencia o território capixaba, mas deve ganhar mais força com a chegada de uma frente fria. No momento, há atuação do que a meteorologia chama de cavado, uma zona alongada de baixa pressão atmosférica que favorece a subida da umidade da baixa para a alta atmosfera, formando nuvens carregadas e, posteriormente, tempestades. Esse sistema deve dar espaço à aproximação de uma frente fria nos próximos dias, intensificando as instabilidades”, explicou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM).

Segundo o especialista, a frente fria deve atingir o Espírito Santo entre os dias 26 e 27 de fevereiro.

“Quando chegar, as chuvas se tornarão mais persistentes e duradouras, o que aumenta os riscos de transtornos porque o solo já está encharcado em algumas regiões pelas precipitações recentes, elevando a possibilidade de deslizamentos, alagamentos, enxurradas e enchentes”, avaliou.

Cenários da chuva no ES

📍 Dia mais intenso:

O pico da chuva deve ocorrer em 27 de fevereiro, principalmente nas regiões Norte e Noroeste, onde os acumulados podem chegar a 70 milímetros em 24 horas. Em um cenário mais pessimista, a precipitação pode alcançar 100 milímetros no dia, volume considerado altamente expressivo.

📍 Demais regiões:

Na Grande Vitória, Região Serrana e Caparaó, a previsão para o mesmo dia é de cerca de 50 milímetros em 24 horas, podendo chegar a 70 milímetros no cenário mais crítico.

Mais chuva em 7 dias do que no mês

No período de sete dias, entre 24 de fevereiro e 2 de março, o volume previsto para regiões do Espírito Santo ultrapassa 100 milímetros.

No cenário mais crítico, especialmente nas cidades ao norte do Rio Doce (Norte e Noroeste), os acumulados podem atingir até 170 milímetros.

“É mais chuva do que o esperado para o mês inteiro de fevereiro”, destacou o meteorologista.

