Forte chuva em Petrópolis deixou 33 famílias desalojadas e rastro de destruição

arrow-options Reprodução/Redes Socias Fortes chuvas estão fazendo grande estrago em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro





A forte chuva que atingiu Petrópolis , na Região Serrana do Rio , deixou 33 famílias desalojadas. A informação é da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias . De acordo com a pasta, desde a tarde desta quarta-feira até a manhã desta quinta foram registradas 124 ocorrências na cidade. Quinze imóveis foram interditados. Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após sofrer uma descarga elétrica — a suspeita é que a casa dela, no bairro Atílio Marotti , tenha sido atingida por um raio.

Em uma semana, Petrópolis registrou, ao todo, 383 ocorrências por causa de tempestades. De acordo com o secretário de Defesa Civil, coronel Paulo Renato, as chuvas estão sete vezes acima do esperado para a cidade neste período.

Os imóveis interditados ficam nos bairros Quitandinha, Retiro e Alto da Serra . Segundo a Defesa Civil, os desalojados não quiserem ficar nos abrigos disponibilizados e optaram por ir para casas de parentes. As famílias estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social, que analisa quais se enquadram nos requisitos do Aluguel Social.

A Defesa Civil informou, ainda, que nesta quarta o pluviômetro da Rua João Xavier, no Bingen, registrou 96,4 milímetros de chuva em uma hora — quase nove vezes mais que o esperado para a quarta-feira. No Dr. Thouzet o acumulado chegou a 85 mm no mesmo período.

“A previsão para hoje é de mais 45 milímetros de chuva. É importante que os petropolitanos estejam atentos”, disse, em nota, o coronel Paulo Renato.

Leia também: Levada por enxurrada após chuvas, mulher morre na Grande São Paulo

‘Surfista de enchente’

Entre registros de carros sendo arrastados pela correnteza e pessoas ilhadas sendo resgatadas em barcos pelo Corpo de Bombeiros, uma atitude inusitada e perigosa de dois homens conseguiu chamar ainda mais atenção dos moradores de Petrópolis — um homem resolveu vestir sua roupa de surfista, colocar a prancha debaixo do braço e sair pela cidade alagada amarrado na moto de um colega. Resultado: a dupla foi filmada pelas ruas da cidade histórica caindo por todos os lados.

“Eu estava na minha varanda, quando a rua começou a encher muito. Foi quando vi uma moto chegando, com o surfista na garupa. Ele estava com roupa de neoprene, prancha debaixo do braço e tudo que tem direito. Eu não acreditei no que eu estava vendo”, conta Vítor de Paiva, de 27 anos. Morador da Rua Saldanha Marinho, ele foi um dos primeiros a notar a iniciativa inesperada dos dois homens.