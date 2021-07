Fortaleza vira sobre o CRB-AL e leva vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Na Arena Castelão, equipe cearense saiu atrás no marcador, mas saiu de campo com a vitória por 2 a 1 diante do Galo

O Fortaleza largou na frente do CRB-AL pelas oitavas de final da Copa Intelbras do Brasil. Nesta quinta-feira (29), O Leão bateu o time alagoano por 2 a 1, de virada, na Arena Castelão, e leva vantagem para o confronto da volta.

Com o resultado, o time cearense pode empatar no próximo jogo que garante vaga nas quartas de final. Já o Galo precisa de uma vitória por dois gols ou mais de diferença – se devolver o placar, a decisão vai para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (4), no Rei Pelé, em Maceió.

O jogo

Jogando fora de casa, o CRB entrou em campo reforçando a marcação e apostando em contra-ataques no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza. Foi assim que conseguiu largar na frente. Aos 40 minutos, Nicolas Careca recebeu lançamento, ajeitou e mandou para o fundo das redes para marcar o gol, que foi revisado e validado pelo VAR. O Leão, que teve o domínio da posse de bola e até mais finalizações, não conseguiu furar o bloqueio dos visitantes e balançar as redes.

Na volta do intervalo, o Fortaleza partiu para o ataque em busca do gol. Após muita pressão nos primeiros minutos, em chegadas de Romarinho, Lucas Crispim e Matheus Vargas, os donos da casa empataram a partida na marca dos 26. Em cobrança de pênalti, Wellington Paulista chutou no alto da meta defendida por Diogo Silva, que não conseguiu alcançar e fazer a defesa. Logo depois, aos 32, o camisa 9 foi para a marca da cal novamente e mandou rasteiro no canto esquerdo do gol para virar para o Leão: 2 a 1. Com a vantagem, o Leão ainda seguiu mais ofensivo e foi administrando o resultado positivo até o apito final.