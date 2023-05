Fortaleza vence o Vasco que fica mais uma rodada no Z4 do Brasileirão

O Fortaleza quebrou o jejum de cinco jogos sem vitória na Série A do Brasileiro ao derrotar o Vasco por 2 a 0 no Castelão neste sábado (27) pela 8ª rodada.

Thiago Galhardo e Romero marcaram os gols do Leão, aos 41 e 48 minutos do segundo tempo, respectivamente. Com o resultado, o time cearense entrou provisoriamente no G-6, somando agora 13 pontos.

Na quarta-feira (31), o Fortaleza enfrenta o Palmeiras no Castelão, às 19h, pela Copa do Brasil.

A partida começou equilibrada, com boas chances para ambos os times, mas o Fortaleza foi superior e criou mais oportunidades.

Depois da parada técnica, o jogo ficou mais equilibrado, mas as mudanças de Vojvoda deixaram o time mais ofensivo, resultando nos dois gols nos minutos finais.

