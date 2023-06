Fortaleza vence o Palmeiras, mas é eliminado da Copa do Brasil

O Fortaleza venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (31.05), com gol de Lucero, mas não conseguiu reverter a desvantagem de três gols sofrida no jogo de ida, em São Paulo, sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, o time cearense volta o foco para a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

A estratégia reativa adotada pelo Fortaleza no início do jogo não funcionou, mas a equipe conseguiu assumir o protagonismo a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, criando mais oportunidades de gol.

Na volta do intervalo, o Fortaleza se lançou ao ataque, mas encontrou dificuldades para superar a boa marcação do Palmeiras.

O gol de Lucero, aos 27 minutos do segundo tempo, deu um fio de esperança aos torcedores, mas a tarefa ainda era difícil.

O Fortaleza lutou até o fim, mas não conseguiu reverter a desvantagem.

Fonte: Esportes