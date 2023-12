Fortaleza vence o Goiás pelo Brasileirão e se classifica para a Sul-Americana

Na noite deste domingo (3), o Fortaleza recebeu a equipe do Goiás, na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Brasileirão, e saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0. Guilherme marcou para o Leão do Pici. Com o resultado, o Tricolor de Aço chega aos 51 pontos e conquista a classificação para a Copa Sul-americana, a terceira competição internacional consecutiva.

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O JOGO

O Fortaleza implementou um ritmo forte logo nos primeiros minutos de jogo. Logo aos 6 minutos, após boa jogada coletiva, Calebe faz o cruzamento e Guilherme conclui em gol. Com a vantagem, o Leão do Pici soube aproveitar as melhores chances para oferecer perigo, mas acabou desperdiçando na hora de finalizar.

Na etapa final, o Tricolor de Aço soube se postar defensivamente, fazendo com que o goleiro João Ricardo praticamente não tivesse que trabalhar. O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu algumas mudanças na busca do segundo gol. Em jogada de Yago Pikachu, Lucero quase marcou o segundo. Próximo ao fim de jogo, o zagueiro Titi foi fundamental para impedir o gol de empate do Goiás.

