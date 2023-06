Fortaleza vence o Cruzeiro no Mineirão e sobe na tabela do Brasileiro

O Leão foi até Belo Horizonte e bateu o Cruzeiro por 1 a 0 com gol de Lucero no segundo tempo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 17 pontos e subiu de forma temporária para a 8ª colocação, além de ter quebrado o tabu de nunca ter vencido o adversário em terras mineiras.

O JOGO

Com mais posse de bola, a equipe mineira atacou mais nos primeiros minutos da etapa inicial.

O Leão apareceu perigosamente aos 15 minutos com cobrança de falta de Tomás Pochettino, que mandou por cima do gol. Em seguida, o Cruzeiro também assustou em cobrança de falta e, depois, com a cabeçada de Bruno Rodrigues para uma grande defesa de João Ricardo.

Aos 33′, o Fortaleza trabalhou a jogada e criou um lance perigoso de cabeça com Guilherme. A equipe azulina respondeu com chute a longa distância para João Ricardo defender na ponta dos dedos. E o Leão quase abre o placar nos acréscimos com Guilherme, que mandou a bola para fora.

Na etapa final, Vojvoda fez a primeira mudança no intervalo colocando Hércules no lugar de Zé Welison. A partida ficou mais corrida com ambas equipes dando mais espaços e chegando mais ao ataque.

Para dar mais velocidade, Calebe e Lucero entraram em campo. Aos 25′, Cruzeiro chegou com perigo com Henrique Dourado, que tocou por cima.

Com mais chances de contra ataque, o Fortaleza balançou as redes aos 35 minutos com Calebe livre partindo em velocidade e tocou para Lucero, que se jogou, para fazer o gol. Em seguida, Thiago Galhardo quase amplia recebendo bom passe de El Gato, mas mandou por cima da meta.

Fonte: Esportes