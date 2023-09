Fortaleza vence o Corinthians pelo Brasileirão, com gol no final da partida

O Fortaleza conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse confronto serviu como uma prévia da semifinal da Sul-Americana, que será disputada daqui a duas semanas.

Os gols do time da casa foram marcados por Lucero, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Yago Pikachu, aos 48 minutos do segundo tempo. Pedro marcou o gol dos visitantes, aos 32 minutos da etapa inicial.

Durante o jogo, Marinho teve um gol anulado por impedimento e também desperdiçou um pênalti. Além disso, o Fortaleza acertou o travessão com um chute de Pochettino na área, enquanto Wesley desperdiçou uma chance clara.

Com essa vitória, o Fortaleza permanece em oitavo lugar, porém chegou aos 35 pontos. Já o Corinthians continua em 14º lugar, com 26 pontos.

Esse confronto foi um ensaio para a semifinal que está por vir. As equipes iniciarão a disputa pela vaga na final da Sul-Americana no dia 26, na Neo Química Arena, e se enfrentarão novamente no Castelão, em 3 de outubro, para definir a classificação.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Grêmio, em casa, na segunda-feira (18), pelo jogo atrasado do Brasileirão. Já o próximo compromisso do Fortaleza será contra o São Paulo, no Morumbi, na quarta-feira (20), pela 24ª rodada.

O Corinthians entrou em campo desfalcado e com algumas novidades. Sem Maycon, que estava suspenso, e poupando Renato Augusto, Rojas, Fagner e Fabio Santos, o técnico Luxemburgo optou por colocar Pedro entre os titulares e jogar com três zagueiros.

O Alvinegro paulista adotou uma postura defensiva e se limitou a segurar a pressão do time da casa. Com uma linha de cinco jogadores na defesa e Yuri Alberto isolado na frente, a equipe comandada por Luxemburgo não conseguiu criar jogadas nem aliviar a pressão sobre a defesa.

O Fortaleza insistiu até marcar o primeiro gol, aproveitando um erro na saída de bola do adversário. O Leão do Pici dominava as ações e ocupava o campo de ataque, explorando jogadas em profundidade e pressionando o adversário.

O Corinthians conseguiu empatar em uma jogada de bola parada com um herói “improvável”. O jovem atacante de 17 anos, que voltou a jogar após dois meses, marcou o único gol de perigo dos visitantes na primeira etapa.

No intervalo, Luxemburgo fez mudanças no time e a equipe melhorou. O técnico abandonou o esquema com três zagueiros, substituindo Léo Maná por Wesley, e o time passou a ultrapassar o meio-campo com mais frequência, criando perigo ao adversário.

O Fortaleza perdeu intensidade no segundo tempo e quase viu o Corinthians virar o jogo, além de errar um pênalti. Marinho, que foi uma ameaça constante para a defesa do Corinthians durante a partida, se machucou após desperdiçar a cobrança e foi substituído chorando.

A vitória, no entanto, veio nos últimos minutos. Aproveitando mais um erro de Bidu, que havia cometido o pênalti, Pikachu não perdoou e garantiu o resultado.

