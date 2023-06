Fortaleza vence Atlético no Castelão por 2 a 1 e dorme no G6 da Série A

O Fortaleza vai ‘dormir’ no G6 da Série A do Brasileiro. O Tricolor venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 no Castelão, na noite deste sábado (24), e entrou no grupo de classificação da Libertadores.

Os gols do Leão foram marcados por Pocchetino e Tinga, com Alan Kardec descontando para o Galo. Com a vitória, o Leão chegou aos 20 pontos – mesma pontuação do Grêmio que está no G4. O Leão aguarda o fim da rodada para saber real posição na tabela, mas o clube se manterá próximo ao G4.

Ao bater o Galo, foi a 2ª vitória seguida do Tricolor, que já havia vencido o Cruzeiro na rodada anterior. Portanto, já são duas vitórias após pausa da Série A para a Data FIFA.

O proximo compromisso leonino será pela Copa Sul-Americana. O Tricolor joga na terça-feira contra o Palestino, às 19 horas, no Chile. O Leão já está classificado para a 2ª Fase, mas quer terminar com a melhor campanha possível.

Fortaleza e Atlético fizeram um primeiro tempo truncado, de muita marcação e pouca ousadia. Com as duas equipes se resguardando demais, a etapa inicial teve apenas uma chance de cada lado.

A etapa final começou com o Atlético pressionando e Hulk exigindo duas ótimas defesas de João Ricardo.

Mas depois disso, o Fortaleza cresceu no jogo e fez sua vantagem. Aos 10 minutos, Galhardo cruzou e Pochettino marcou de cabeça.

Já melhor no jogo, o Leão chegou ao segundo gol, aos 16 minutos. Bruno Pacheco cobrou falta na área, Titi desviou de cabeça e Tinga aproveitou para marcar para o gol, fazendo 2 a 0.

Com a vantagem, o Leão administrou tranquilamente o jogo até sofrer um gol, aos 41, com Alan Kardec.

Dois minutos depois, Saravia foi expulso pelo Galo, e o Leão conseguiu segurar a importante vitória na Série A.

