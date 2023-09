Fortaleza surpreende e vence São Paulo por 2 a 1 no Morumbi pelo Brasileirão

O Fortaleza surpreendeu e derrotou os reservas do São Paulo por 2 a 1 no Morumbi, pelo Brasileirão, em uma noite em que James Rodríguez teve um papel de vilão e quase se tornou o salvador antes da decisão da Copa do Brasil.

Zé Welison abriu o placar para o Fortaleza aos 15 minutos do primeiro tempo, e Lucero ampliou de pênalti aos 7 minutos do segundo tempo. James Rodríguez descontou para o São Paulo, mas também desperdiçou um pênalti e acertou a trave em uma falta cobrada.

Com a vitória, o Fortaleza chegou a 38 pontos e se aproximou do G6, ocupando agora a sétima posição, apenas dois pontos atrás do Flamengo. Já o São Paulo estacionou nos 28 pontos e acumula oito jogos sem vencer no Brasileirão. O time comandado por Dorival Jr. ocupa a 13ª colocação e está apenas a quatro pontos da zona de rebaixamento.

Apesar dos reservas em campo, o São Paulo dominou a partida desde o início, controlando a posse de bola e pressionando o adversário em seu campo de defesa. No entanto, o Fortaleza foi mais eficiente e marcou em sua única finalização a gol no primeiro tempo. Mesmo assim, o São Paulo teve chances de empatar, acertando o poste duas vezes e desperdiçando um pênalti com James Rodríguez.

No segundo tempo, o Fortaleza ampliou com um pênalti marcado após jogada individual de Marinho. O São Paulo ainda descontou com James Rodríguez, mas não conseguiu uma reação suficiente para buscar o empate.

Destaque para as defesas do goleiro João Ricardo, do Fortaleza, que evitou que o São Paulo marcasse mais gols, espalmando uma bomba de Michel Araujo e se esticando para salvar um cabeceio de Luciano.

No final, o Fortaleza garantiu a vitória por 2 a 1, deixando o São Paulo em uma situação complicada no campeonato.

Ficha técnica

São Paulo 1 x 2 Fortaleza Competição: 24ª rodada do Brasileirão

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 20 de setembro de 2023, às 21h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Lilian da Silva Fernandes

VAR: Carlos Eduardo Nunes

Amarelos: Titi, Zé Welison, Diego Costa, João Ricardo, Nathan Mendes, Marinho, Thiago Galhardo e Pedro August Gols: Zé Welison, aos 15'/1ºT, Lucero, aos 7'/2ºT, e James Rodríguez, aos 32'/2ºT São Paulo: Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan. Técnico: Dorival Junior Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Aexandre e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Fonte: Esportes