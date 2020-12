Fortaleza renova contrato com goleiro Marcelo Boeck até 2021

O Fortaleza Esporte Clube oficializa a prorrogação de prazo contratual com goleiro Marcelo Boeck. O contrato do goleiro foi prorrogado até o final da temporada 2020, com renovação automática até o fim de 2021.

Marcelo Boeck, 36 anos, chegou ao Fortaleza no ano de 2017, se tornou ídolo da torcida, sendo decisivo nos jogos do acesso à série-B, em 2017, como também na conquista do título brasileiro e respectivo acesso à série A, em 2018. Pelo clube já atuou em 114 oportunidades, sendo 44 jogos (2017), 48 jogos (2018), 21 jogos (2019) e em 2020 atuou em 1 (uma) oportunidade.

Boeck, como capitão do time, ergueu as taças de Campeão Brasileiro da série-B, em 2018 e da Copa do Nordeste, em 2019, respectivamente. Atleta também conquistou o Bi-Campeonato Cearense em 2019 e 2020.