Fortaleza perde para LDU nos pênaltis a final da Copa Sul-Americana

Infelizmente, o Fortaleza não conquistou seu primeiro título internacional na história. No sábado, o time enfrentou a LDU do Equador, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, Uruguai, e depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, acabou perdendo nos pênaltis por 4 a 3.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Lucero abriu o placar para o Fortaleza. No entanto, Alzugaray empatou aos dez minutos da etapa complementar. Nas penalidades, Domínguez defendeu as cobranças de Silvio Romero, Pedro Augusto e Brítez. Guerrero e Alvarado também desperdiçaram para a LDU, mas mesmo assim os equatorianos ficaram com o título.

Essa é a segunda conquista da Copa Sul-Americana da LDU, que venceu o Fluminense na final de 2009. Além de garantir vaga na próxima Libertadores, a Liga de Quito recebeu uma premiação de R$ 42,3 milhões da Conmebol. O Fortaleza, por sua vez, recebeu R$ 26,8 milhões.

No primeiro tempo, houve uma disputa intensa no meio-campo. O Fortaleza teve mais perigo e criou boas oportunidades, como um desvio em Zé Welison que quase resultou em gol e um chute defendido pela LDU.

No segundo tempo, o Fortaleza abriu o placar com Lucero logo no início, mas a LDU empatou com um belo gol de Alzugaray. As duas equipes fizeram substituições e buscaram a vitória, mas nenhum time conseguiu marcar.

Na prorrogação, o Fortaleza teve uma boa chance com Tinga de cabeça, mas o jogo terminou empatado novamente. Yago Pikachu quase marcou no início da prorrogação, mas ninguém chegou para completar o passe. Houve também um momento de drama quando Titi saiu de campo machucado, mas retornou para jogar até o fim.

Infelizmente, o Fortaleza não conseguiu superar a LDU nos pênaltis e acabou perdendo o título. É uma grande conquista para a equipe equatoriana, que garantiu vaga na Libertadores e um prêmio significativo.

