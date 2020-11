Fortaleza oficializa a contratação do meia João Paulo

O Fortaleza Esporte Clube oficializa a contratação do meia João Paulo, de 30 anos, que estava atuando pela Ponte Preta. João Paulo da Silva Alves, natural de Guarabira (PB), disputou 38 jogos pelo time paulista e foi um dos maiores destaques da temporada atual.

João Paulo estava na Ponte Preta desde o início do ano e foi eleito o melhor meia do Campeonato Paulista. O atleta foi o artilheiro da Ponte na temporada com 10 gols marcados e é o vice-líder em assistências, com seis passes para gols.

Revelado nas categorias de base da Desportiva Guarabira-PB, João Paulo tem passagens por Sergipe-SE, Coruripe-AL, ASA-AL, Tombense-MG, Santa Cruz-PE, Paraná-PR, Atlético-GO, Avaí e Ponte Preta. O meia vem com prazo de contrato até dezembro/2021.