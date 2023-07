Fortaleza faz último treino no Rio para confronto contra o Flamengo

O elenco tricolor realizou o último treino no CT do Fluminense antes de enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marca a 13ª rodada neste sábado (1º), às 18h30, no Maracanã com transmissão exclusiva do Premiere.

As atividades contaram com aquecimento inicial comandado pelo preparador Luis Aspiazu e depois os atletas participaram dos treinos do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na tabela, o Leão do Pici é o oitavo colocado com 20 pontos e vem de três vitórias seguidas na temporada contra Cruzeiro, Palestino-CHI e Atlético-MG. Na última terça-feira (27), bateu o time chileno por 2 a 1 conquistando a terceira melhor campanha da Sudamericana.

Juan Martín Lucero, artilheiro da equipe com 15 gols na temporada, comentou que a equipe está concentrada para o confronto.

— Teremos um grande jogo pela frente, sabemos o que significa o Brasileirão para a gente. Estamos muito concentrados, já começamos a partir desta quinta-feira pensando no jogo de sábado, que é muito importante. – falou o atacante.

