Fortaleza estreia com vitória contra o Fluminense no Castelão

O Fluminense iniciou sua jornada no Brasileirão 2025 com uma derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão. Com gols de Lucero e Tinga no primeiro tempo, o Leão do Pici garantiu os primeiros três pontos na competição e mostrou que quer deixar para trás a campanha irregular na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.

Próximos desafios

O Fluminense terá pela frente uma sequência desafiadora, com jogos contra o Once Caldas, pela Copa Sul-Americana, e o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza se prepara para a estreia na Copa Libertadores, contra o Racing, e para o confronto contra o Mirassol, pela segunda rodada do Brasileirão.

O jogo

O Fortaleza começou a partida a todo vapor e abriu o placar logo aos três minutos. Pikachu, com um passe de primeira, encontrou Marinho em velocidade, que rolou a bola para Lucero, artilheiro da equipe na temporada, empurrar para as redes.

Com esse gol, Lucero se tornou o primeiro jogador brasileiro em 11 anos a marcar o primeiro gol do Brasileirão, desde o chileno Aránguiz, que na época atuava pelo Internacional.

Aos oito minutos, Pikachu quase ampliou o placar em mais uma jogada pela direita, mas o goleiro Fábio fez uma grande defesa.

Com um meio-campo bem armado e uma marcação forte, o Fortaleza dominou as ações e não deu chances para o Fluminense, que continuou apresentando os mesmos problemas da temporada passada, principalmente na saída de bola.

Aos 13 minutos, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, percebeu o erro na escalação inicial e substituiu o colombiano Serna por Lima, buscando preencher o meio-campo.

Apesar da mudança, o Fluminense não melhorou muito e, aos 21 minutos, o Fortaleza ampliou a vantagem. Fernandez cobrou escanteio na área e Tinga, livre de marcação, cabeceou sem chances para Fábio. Foi o primeiro gol do capitão do Leão na temporada.

No segundo tempo, Mano Menezes promoveu a entrada de Keno, que deu um novo fôlego ao ataque tricolor. Aos 30 minutos, Keno teve a melhor oportunidade do Fluminense na partida, mas cabeceou por cima do gol.

As estreias de Lezcano e Lavega não surtiram o efeito esperado pelo lado do Fluminense. Já pelo lado do Fortaleza, a estreia de Deyverson, que chegou nesta sexta ao clube, gerou grande expectativa na torcida, mas ele teve pouco tempo de atuação.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 FLUMINENSE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 29/03/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga (David Luiz), Kuscevic e Titi; Lucas Sasha (Tompas Pochettino), Fernández, Martínez (Welison) e Diogo Barbosa; Yago Pikachu, Lucero (Deyverson) e Marinho (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freites e Renê (Lavega); Martinelli, Hércules (Lezcano), Arias, Serna (Lima) e Canobbio; Germán Cano (Everaldo Stum). Técnico:Mano Menezes.

Fonte: Esportes