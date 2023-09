Fortaleza embarca para enfrentar o São Paulo pela 24ª rodada do Brasileiro

Atletas, comissão técnica e staff tricolor embarcaram no começo da tarde desta terça-feira (19) para a capital paulista, onde enfrenta o São Paulo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No período da manhã, o elenco realizou o treino de apronto no Centro de Excelência Alcides Santos.

As atividades foram iniciadas com aquecimento e em seguida o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou o treino coletivo e finalizou com treino tático em campo reduzido.

Antes do embarque, o atleta Yago Pikachu concedeu entrevista para a imprensa e falou sobre o duelo contra o São Paulo, adversário que está a sete jogos sem perder.

— É um grande adversário, que possamos manter essa invencibilidade, mas sabemos que cada jogo é um jogo. Viemos de uma vitória muito importante diante do Corinthians e eles ganharam o primeiro jogo da Copa do Brasil, também têm um foco nessa decisão, mas estamos muito preparados nesses dias que tivemos de trabalho para fazer um grande jogo amanhã. – comentou o camisa 22.

Ocupando a oitava colocação da tabela com 35 pontos, o Tricolor do Pici vai em busca de entrar no G6. Enquanto o São Paulo é o 13º colocado com 28 pontos.

O Leão encara o São Paulo nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Estádio do Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. A Globo e o Premiere transmitem a partida ao vivo.

Fonte: Esportes