Fortaleza e Internacional empatam em jogo polêmico no Castelão

Fortaleza e Internacional ficaram no 0 a 0 neste domingo, no Estádio Castelão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado por poucas emoções e muita disputa, teve como destaques um gol anulado do Fortaleza e um lance de pênalti não marcado a favor do Internacional, ambos com participação do árbitro de vídeo (VAR).

Com o resultado, as duas equipes somam cinco pontos e perdem a oportunidade de assumir a liderança da competição, que segue nas mãos do Flamengo, com sete pontos. O Internacional ocupa a quinta colocação, seguido pelo Fortaleza, na sexta posição.

Primeiro tempo morno

As duas equipes se estudaram bastante na primeira etapa, resultando em poucas chances claras de gol. O Fortaleza chegou com mais perigo em um chute de Calebe, defendido pelo goleiro Anthoni. Do lado do Internacional, a melhor oportunidade foi um chute para fora de Borré.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com mais intensidade. Logo aos cinco minutos, Yago Pikachu cruzou para Deyverson, que desviou para defesa de Anthoni. No rebote, Moisés acertou um belíssimo gol de bicicleta, que chegou a balançar as redes. No entanto, o gol foi anulado após o VAR identificar um impedimento de Yago Pikachu no início da jogada.

Aos 21 minutos, o Internacional reclamou de um possível pênalti. Em um cruzamento na área do Fortaleza, David Luiz levantou o pé e dividiu a bola com Rogel, que tentava cabecear. Após a revisão do VAR, o árbitro decidiu não marcar a penalidade, gerando reclamações por parte dos jogadores e da comissão técnica do Internacional.

Próximos desafios

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, também pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza visitará o Vitória, no Barradão, em Salvador, enquanto o Internacional receberá o Palmeiras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 0X0 INTERNACIONAL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13/04/2025

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Diego Pombo Lopez

Cartões amarelos: David Luiz, Calebe Emmanuel Martínez e Deyverson (Fortaleza) / Vitinho e Ramon (Internacional)

Cartões vermelhos: Brenno (Fortaleza)

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Allanzinho), Matheus Rossetto (Zé Welison), Lucas Sasha, Calebe (Emmanuel Martínez) e Mancuso; Moisés (Marinho) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vogel, Vitão e Ramon; Thiago Maia (Luiz Otávio), Ronaldo e Óscar Romero (Diego Rosa); Wesley (Bruno Tabata), Borré (Enner Valencia) e Carbonero (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

