Fortaleza e Cuiabá empatam no encerramento da 18ª rodada do Brasileirão Assaí

Na Arena Castelão, o Tricolor do Pici fica no 0 a 0 com o Dourado

Tudo igual no encerramento da 18ª rodada do Brasileirão Assaí! Fortaleza e Cuiabá empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira (30), na Arena Castelão, em Fortaleza. Com o resultado, o Leão do Pici fica em terceiro lugar, com 33 pontos. O Dourado aparece na 15ª colocação, com 21 pontos.

+Confira a tabela do Brasileirão Assaí!

O jogo

O Fortaleza começou o duelo mais ofensivo. No primeiro minuto da partida na Arena Castelão, Robson chutou para fora da entrada da área. Aos seis, foi a vez de Lucas Crispim chutar e assustar o goleiro Walter. O Leão estava mais disposto e aos 26 minutos quase marcou com Yago Pikachu. O lateral aproveitou cruzamento de David e cabeceou forte. Walter fez excelente defesa. Quatro minutos depois, Pikachu arriscou de fora da área e mandou para fora.

O Dourado cresceu no fim da primeira etapa e respondeu aos 39 minutos. Cabrera finalizou de fora da área e Marcelo Boeck evitou o gol dos visitantes. Aos 43, João Lucas bateu de dentro da área e Boeck defendeu novamente.

No segundo tempo, aos nove minutos, o Cuiabá chegou em cabeçada de Osman, que parou na defesa de Boeck. Aos 18, o Leão do Pici arriscou em chute cruzado de Romarinho. Três minutos depois, o Dourado quase abriu o placar. Uendel chutou com força da entrada da área e Marcelo Boeck espalmou.

No fim, aos 42, Igor Torres aproveitou cruzamento de Romarinho e cabeceou. Walter evitou o gol. Dois minutos depois, em cobrança de falta, Yago Pikachu acertou o travessão dos visitantes.