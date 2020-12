Fortaleza e Corinthians empatam sem gols pela 24ª rodada do Brasileirão

Placar zerado na noite desta quarta-feira (2) na Arena Castelão. Na partida que abriu a 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Corinthians empataram em 0 a 0. Cada time soma um ponto com o resultado. O Leão segue em nono, com 30 pontos. O Timão vem logo atrás, em 10º, com a mesma pontuação.

A 24ª rodada do Brasileirão Assaí tem sequência com mais cinco jogos no próximo sábado (5).

Nada de gols na Arena Castelão. Em período de poucas grandes chances, cada equipe teve basicamente uma boa oportunidade de abrir o placar.

A primeira foi do Leão, aos 13, quando Osvaldo arrancou pela esquerda, invadiu a área, driblou Jô e bateu firme. Mas Cássio interveio e espalmou a bola.

Depois, aos 30, foi a vez do Timão assustar: Jô recebeu arremesso lateral na área e desviou a bola. Na sobra, Luan pegou de primeira e só não fez porque Felipe Alves protagonizou grande defesa.

Já na etapa final, aos 26, Yuri César cruzou na área, Tinga apareceu na segunda trave e cabeceou. Cássio salvou o Corinthians outra vez.

Mais tarde, aos 34, o Timão ficou com um jogador a menos quando Jô acertou o braço no rosto de Felipe e recebeu o cartão vermelho.

O duelo seguiu em aberto, com o Fortaleza atacando e o Timão tentando explorar os contra-ataques. Depois, já aos 50 minutos, Bruno Melo recebeu o cartão vermelho após confusão na área. Ao apito final, as redes da Arena Castelão não foram balançadas na noite de quarta-feira (2).