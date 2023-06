Fortaleza e Bahia ficam só no empate pela 9ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza ficou no empate em 0 a 0 com o Bahia no Castelão, na tarde deste sábado (03.06), pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão. O clássico nordestino foi muito disputado, mas com raras chances de gol.

O empate veio em jogo equilibrado contra o Bahia, mas mantém a liderança na Copa Sul-Americana. O Tricolor cearense pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu converter em gol, enquanto o Bahia teve poucas chances. O destaque negativo ficou por conta da lesão de Guilherme, que precisou deixar o estádio de ambulância.

Com o resultado, o Fortaleza entrou provisoriamente no G6 com 14 pontos, mas terá que aguardar o complemento da rodada para saber sua real posição na tabela.

O Leão do Pici volta a jogar na terça-feira (06), às 19 horas, contra o Estudiantes de Mérida/VEN, no estádio Metropolitano, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. Líder do grupo H com 12 pontos, o Fortaleza garantirá vaga nas Oitavas de Finais com um empate.

Fonte: Esportes