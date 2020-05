Fornecedores locais participam de seminário on-line sobre liderança para negócios

De acordo com a Amunes, cidades como Afonso Cláudio, Marataízes e Alfredo Chaves passarão a integrar a lista de municípios com alto risco.

A reformulação dos cálculos feitos pelo Governo do Espírito Santo para definir o grau de risco de infecção por coronavírus poderá fazer com que Afonso Cláudio, Marataízes e Alfredo Chaves passem a integrar a lista de municípios classificados como de alto risco de transmissão da doença.

Se isso acontecer, as cidades precisarão adotar medidas mais rígidas de prevenção.

O Mapa de Risco para a Covid-19 será atualizado na próxima semana, tendo como base os dados obtidos até sexta-feira (22).

Até o momento, o governo estadual utiliza apenas os critérios de incidência da Covid-19 na população e a taxa de ocupação dos leitos de UTI para definir quais cidades têm risco baixo, moderado, alto ou extremo.

Mas, com a mudança, três novas variáveis serão incluídas na matriz de risco: o índice de isolamento social, o percentual de população idosa e o índice de letalidade do coronavírus em cada município.

De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel (Podemos), prefeito de Viana, tendo em vista os dados atuais das cidades, se a mudança passasse a valer a partir desta quarta (20), o número de cidades com risco alto de infecção passaria de sete para 10.

“Municípios que estavam com dados moderados passariam para um risco alto, o que é o caso de Afonso Cládio, de Marataízes e de Alfredo Chaves, que voltaria para o risco alto”, explicou ele em entrevista ao Bom Dia ES.

Atualmente, são classificadas com alto risco as cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Santa Teresa, Fundão e Viana.

Nesses locais, as medidas de isolamento social são mais rígidas. Os estabelecimentos comerciais, por exemplo, devem funcionar em dias alternados, com horário limitado das 10h às 16h.

Já o número de cidades com risco moderado de transmissão da Covid-19 subiria de 25 para 46, enquanto o total de cidades com baixo risco cairia de 45 para 21, disse Gilson.

Os prefeitos estiveram reunidos com o governador Renato Casagrande (PSB) nesta terça (19), ocasião em que o novo mapa de gestão de risco estadual foi discutido.

Segundo Gilson Daniel, Casagrande deu liberdade para que os líderes municipais avancem por conta própria no enfrentamento da doença, impondo ações de combate mais duras.

No entanto, ele afirma que grande parte dos prefeitos pretendem seguir as recomendações que partirem do Palácio Anchieta.