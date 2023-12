Foi realizada, na noite desta sexta-feira (08), no Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart, em Vila Velha, a solenidade de formatura do Curso de Habilitação de Sargentos 2023(CHS/2023), promovida pela Polícia Militar do Espírito Santo.

O evento teve início às 19h e contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social em exercício, coronel RR Marcio Celante Weolffel, representando o governador do estado, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o subcomandante-geral coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, o chefe do estado-maior, coronel Celso Luiz Ferrari, demais autoridade civis e militares.

O curso que teve a duração de 05 (cinco) meses, contou com atividades teóricas, práticas e empenho operacional, totalizando 882 horas de carga horária, com o fito de preparar o cabo para o futuro exercício das funções de sargento.

O CHS 2023 teve como coordenador de curso o capitão Leonardo Montavani, o qual estava à frente do grupamento de formandos durante a solenidade.

O momento consagrou a vitória de todos e, dentre eles, destacaram-se Ronan da Silva Mille, Usalio Braz Pivetta e Renata Rodrigues da Silva, os quais alcançaram o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A oradora da turma, a sargento Bruna , proferiu sua mensagem aos formandos, relembrando a trajetória até a formatura, as dificuldades, dedicação, empenho e aprendizado que cada um vivenciou durante o curso até a chegada daquele momento. “Cada experiência foi vivenciada com afinco”, destacou.

O paraninfo do CHS 2023, sargento Dean Guilherme, destacou versos da canção do Exército denominada “Avante Camaradas” e finalizou “Vocês venceram. Não basta dizer, é preciso repetir: venceram. Porque a repetição lembra o cotidiano, e agora este é o cotidiano de vocês: o do ofício que aqui se inicia”.

O comandante-geral fez um agradecimento especial aos familiares de cada formando. “Vocês foram o sustento para cada aluno, para que eles pudessem hoje alcançar a graduação de sargento” ressaltou o coronel Caus pedindo uma salva de palmas. “O apoio da família é condição essencial para que esse momento chegasse. Um momento ímpar” completou.

O subsecretário coronel RR Marcio Celante Weolffel salientou que este é um dia para ficar registrado na memória. “Parabenizo o comandante-geral, coronel Caus pelo trabalho de excelência frente a Polícia Militar e aos ilustres formandos minhas congratulações e desejo que continuem a trilhar o caminho do sucesso em suas carreiras contribuindo positivamente para o bem estar de todos” finalizou.

