Ford volta a produzir EcoSport e Ka em fábrica na Bahia

Divulgação Fábrica da Ford em Camaçari (BA) volta a operar com restrições durante a pandemia do novo coronavírus

A Ford retoma as operações de produção na fábrica de Camaçari (SP), onde é feito o utilitário esportivo EcoSport e o compacto Ka. De acordo com a fabricante, a produção será acelerada gradualmente, se ajustarem aos novos protocolos de saúde e segurança e toda a cadeia de fornecedores ganhe velocidade. Além disso, uma série de medidas de segurança e proteção para criar um ambiente seguro e saudável.

LEIA MAIS: Ford venderá fábrica em São Paulo para construtora

Para orientar os empregados sobre os novos protocolos de saúde e segurança, a Ford criou um Guia de Retorno ao Trabalho na Manufatura, com normas e recomendações abrangentes para informar e proteger sua força de trabalho. Esse guia foi elaborado com base em práticas e sugestões de especialistas de todo o mundo.

A Ford produziu máscaras de proteção facial na Fábrica de Camaçari para uso próprio nas suas instalações, reduzindo a demanda dos fornecedores desses equipamentos de proteção individual requeridos pelos serviços médicos e outras indústrias. Todos que trabalham nas instalações da Ford devem usar máscaras faciais fornecidas pela empresa, de acordo com os seus protocolos globais, sendo exigidos também, em alguns casos, óculos de segurança ou protetores faciais.

LEIA MAIS: Os números que explicam o que levou a Ford a fechar sua fábrica em São Paulo

Além disso, a Ford lançou ações para enfrentar esse momento desafiador, durante a crise econômica, como consequência da pandemia do novo coronavírus, o que inclui operação ininterrupta do serviço de Assistência 24 Horas, programa “Compre Sem Sair de Casa”, venda on-line de peças e acessórios através do Mercado Livre e expansão do Auto Busca, aplicativo de vendas de peças para reparadores e oficinas independentes.