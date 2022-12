Ford revela que o novo Mustang supera os 500 cv de potência

Divulgação – Ford Mustang GT 2024 é bem mais potente que o atual

O novo Mustang foi apresentado em setembro, mas a Ford não revelou os dados mecânicos definitivos da novidade na ocasião. Somente agora a marca liberou a cavalaria e o torque do já famoso V8 Coyote . A revelação veio acompanhada de motivos natalinos.

Mesmo que não se trate das versões preparadas para as ruas e pistas, o Mustang já entrega um nível de rendimento capaz de rivalizar com esportivos premium mais caros. A Ford salienta que a cavalaria é a maior da história para versões não feitas pela Shelby.

O 5.0 V8 da edição Dark Horse rende até 500 hp de potência, o que é convertido a 507 cv. Como parâmetro de comparação, o Mustang Mach 1 vendido no Brasil gera 483 cv , no entanto, ele se trata de uma versão mais preparada do modelo. Ou seja, quando for apresentado, o Mach 1 de nova geração vai extrapolar facilmente os 500 cv já anunciados nos EUA.

Mesmo o Mustang GT de nova encarnação já rende mais do que o Mach 1, pois o seu V8 entrega 492 cv. Mesmo no caso dele, são quase 100 cv por litro, um valor que sempre impressiona em um propulsor aspirado, uma vez que esse rendimento específico costuma ser entregue por motores sobrealimentados.

Não é só na entrega de potência que o 5.0 Coyote se destaca. A unidade também tem um gosto por altas rotações, algo que não é comum entre os concorrentes, sendo os principais o Chevrolet Camaro e o Dodge Challenger . A rotação máxima chega a 7.500 rpm, situação na qual o ronco já acordou um bairro inteiro.

Quanto ao torque, o o ito cilindros entrega até 57,8 kgfm – 57,3 kgfm no GT -, números dignos de propulsores de oito cilindros de litragem superior. Os valores não diferem para os modelos manuais de seis marchas ou automáticos de dez velocidades.

Nem todos os consumidores apaixonados pelo Mustang querem ou podem comprar o V8. Para esse grupo, a Ford aperfeiçoou o 2.3 EcoBoost. Enquanto o 5.0 Coyote é uma versão aperfeiçoada da última geração, o fabricante afirma que este motor foi construído do zero.

São nada menos do que 319 cv e 48,4 kgfm de torque, um belo número para um quatro cilindros à moda americana . É até curioso, uma vez que os propulsores do tipo representaram a pior fase do Mustang no passado. No entanto, foram redimidos por novas tecnologias e, com isso, substituíram os V6.

Falado tudo isso, ficou o mistério: quando o novo Mustang chega ao Brasil ? A Ford afirmou recentemente que pretende trazer uma série de novos carros para o Brasil em 2023, um lote de dez modelos e que, como não poderia deixar de ser, inclui três carros ainda não confirmados .

Será que o Mustang pode ser um deles? Segundo a marca, tudo é possível. No entanto, é sabido que a nova geração estreia em meados de 2023 nos EUA, e deve ser seguida por uma lista de espera super longa. Neste caso, o Brasil não seria prioridade, uma vez que o mesmo ocorreu com o elétrico Mustang Mach-E . Estamos na torcida.

Fonte: IG CARROS