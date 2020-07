Ford revela data de lançamento do SUV Territory no Brasil

Divulgação Ford Territory: novo SUV médio da marca americana, vindo da China, terá uma série de rivais a partir do ano que vem

A Ford anuncia a data de lançamento do SUV Territory no Brasil. Mostrado no Salão do Automóvel, no São Paulo Expo, em novembro de 2018, o modelo será lançado em pré-venda a partir de 7 de agosto, com a chegada do carro às concessionárias prevista para o início de setembro.

LEIA MAIS: Antes de vir ao Brasil, Ford Territory ganha novo visual e versão híbrida

A informação foi revelada por Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais, em um podcast divulgado pela filial brasileira em sua conta no YouTube. Com 4,580 m de comprimento e entre-eixos de 2,716 m, o Ford Territory médio ficará posicionado na linha acima do EcoSport, na mesma faixa de preços de Jeep Compass e VW Tiguan Allspace.

Aliás, haverá novos SUVs médios a partir de 2021, como VW Tarek , Fiat Fastback , Chevrolet Equinox renovado, Citroën C5 Aircross , Toyota Corolla Cross, entre outros. Portanto, a participação do segmento de utilitários esportivos no mercado tende a aumentar ainda mais, batendo novos recordes.

O Territory é produzido na China em uma joint-venture com a montadora local JMC. No país asiático, o SUV traz um motor 1.5 turbo com injeção direta de combustível, que nas versões mais caras é combinado a um câmbio automático CVT. No Brasil, a marca ainda não confirma qual será o conjunto mecânico do SUV.

LEIA MAIS: Pela primeira vez, SUVs vendem mais que hatches pequenos no Brasi

A lista de equipamentos é bem recheada, trazendo itens como teto solar panorâmico, câmera 360°, faróis de LED, banco do motorista com ajuste elétrico e aquecimento, painel digital configurável de 10,25″, sistema multimídia com tela de 10,1″ e ar-condicionado automático com saídas de ar para o banco traseiro. Mais detalhes sobre o Ford Territory serão divulgados no início do mês que vem.