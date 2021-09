Ford oferece serviço de retirada e entrega de veículo na casa do cliente

Divulgação Modalidade faz parte do serviço de assistência e conectividade FordPass

A Ford oferece a nova modalidade ‘Serviço Sem Sair de Casa’ para os meses de setembro e outubro. A promoção é válida para clientes que fizerem o agendamento de revisões pelo aplicativo FordPass, cobrindo até 30 quilômetros para retirada e entrega do veículo.

O cliente que optar pela retirada do veículo em casa deverá agendar o atendimento pelo aplicativo FordPass. Um motorista da Ford fará a retirada do veículo em um lugar à escolha do proprietário, e ao fim do serviço, efetuará a devolução conforme a preferência do cliente.

O usuário poderá acompanhar o andamento do serviço pelo aplicativo. Assim como nas concessionárias, a retirada e entrega será feita seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 .

“O objetivo dessa promoção é incentivar os clientes a conhecer as facilidades do FordPass, do agendamento online e do Serviço Sem Sair de Casa ” , diz Cintia Pelegrina, gerente de Serviço ao Cliente da Ford. “É mais uma conveniência trazida pela transformação digital, para o cliente poder fazer a manutenção do seu veículo com todo o conforto, comodidade e transparência, usando o celular.”