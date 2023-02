Ford não deixará mais sua porta bater em outros veículos ao estacionar

Reprodução Simples movimento de abrir ou fechar a porta ficará mais seguro, segundo a ford

Estacionar envolve diversos fatores, as vezes, após muita paciência para encontrar uma vaga, nos deparamos com calçadas bem altas, que não permitem que a porta do carro seja aberta sem arranhar a base. Mas para a Ford , isso é coisa do passado.

Segundo o portal CarBuzz , a Ford registrou nos Estados Unidos a patente de um sistema automáticos de portas que protege a porta e a pintura do veículo, evitando pequenas batidas e arranhões ao entrar e sair do carro.

Segundo o portal, um futuro Ford Mustang será equipado com diversos sensores no exterior e na suspensão, que irão conversar junto com um sistema de reconhecimento facial.

O sistema irá escanear quem se aproxima do carro, seja motorista ou passageiro, avaliar o peso da pessoa e o espaço ao redor para primeiro, autorizar (ou não) a abertura da porta. Depois, conforme necessário, irá levantar a suspensão para que a porta não raspe em alguma calçada ou obstáculo quando a pessoa entrar no carro.

Inicialmente o sistema irá detectar o passageiro e estimar o peso, baseado na altura, largura dos ombros e quadril . Após essa informação ser processada, o sistema irá cruzar a informação com a compressão das molas e calcular o quanto o peso extra irá causar de compressão quando esse passageiro entrar no veículo.

Enquanto isso, câmeras e sensores de aproximação estarão escaneando o ambiente ao redor do veículo buscando obstáculos como calçadas, paredes, postes e outros carros. Se algum obstáculo estiver no raio de abertura da porta, o sistema irá proibir a ação , assim como se o carro entender que quando a pessoa entrar, a porta irá raspar na calçada ou não poderá ser fechada.

Ao detectar isso, o veículo irá emitir sinais visuais e sonoros na “interface humano-máquina” e também no painel de instrumentos ou central multimídia, ou até mesmo projetar a imagem próxima do veículo , para mostrar para o motorista ou passageiro que a porta não pode ser aberta. Então, irá sugerir mover o carro ou então usar outra porta.

O sistema também irá funcionar para quem quiser sair do carro, e poderá ser bem mais útil, já que às vezes ao estacionar, podemos não observar esses obstáculos.

Claro que haverá excessões. Se mesmo com obstáculos próximos o motorista precisar sair, o carro irá abrir a porta o máximo possível para não fazer contato com o obstáculo, e irá calcular se o passageiro poderá se espremer e passar pelo espaço.

Esse sistema pode ser muito util para evitar batidinhas em vagas de shopping por exemplo, e principalmente no caso de esportivos como o Mustang, evitar raspar em calçadas. Já que SUVs, por conta da altura mais avantajada, raramente terão esse problema.

Fonte: IG CARROS