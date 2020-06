Ford Mustang ressurgirá na versão Mach 1 como parte da linha 2021

Divulgação Fiat Toro ficou na frente das vendas do VW Gol no ranking geral de vendas, conforme dados do Renavam

As vendas de automóveis e comerciais leves de maio fecharam com 56.610 unidades, volume que representa uma queda de 75,8% em relação ao mesmo mês ano ano passado, quando foram vendidas 234.173 unidades. Se for comparado com abril (51.362), porém, houve uma alta de 10,2%, de acordo com dados do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Vale lembrar que o balanço leva em conta 20 dias úteis por causa dos feriados antecipados pela Prefeitura de São Paulo e que com Detrans de vários estados fechados não foram computados vários registros, que mostraram as picapes em destaque.

De qualquer forma, pelas informações oficiais, um dos pontos que chamam atenção é que as picapes ficaram em destaque no ranking geral de vendas. A Fiat Strada conseguiu subir para terceira posição, com 1.983 unidades vendidas, ficando atrás apenas do Chevrolet Onix (3.296) e Hyundai HB20 (2.218). Em quarto lugar aparece o subcompacto Renault Kwid (1.818) e para complelar os cinco primeiros vem o Fiat Argo (1.768).

Também é preciso ressaltar que a Strada que ficou em terceiro lugar ainda não é a da nova geração, que chegou a ser apresentada em abril, mas que vai começar a chegar às lojas somente entre o fim de junho e o início de julho, conforme a fabricante. Ainda entre as picapes, outra que chama atenção é a Fiat Toro , em oitavo lugar no ranking geral, com 1.662 unidades, na frente de dois carros da Volkswagen, o Gol (1.116) e o Polo (1.570).

Entre as fabricantes, a GM continua na liderança, com 9.968 unidades vendidas, o que corresponde à 17,6% de participação, seguida pela Fiat (15,5%), com a Volkswagen bem próxima (15,4%). Em quarto lugar aparece a Toyota (8,2%), com a Hyundai (8%) em quinto e e Renault em sexto, com 4.511 unidades, na frente da Ford (4.421), que ficou com apenas a sétima posição. Confira abaixo como ficou a lista dos 10 modelos mais vendidos no Brasil em maio, conforme dados do Renavam, com duas picapes .

1 – Chevrolet Onix: 3.296

2 – Hyundai HB20: 2.218

3 – Fiat Strada: 1.983

4 – Renault Kwid: 1.818

5 – Fiat Argo: 1.768

6 – Ford Ka: 1.712

7 – Chevrolet Onix Plus: 1.681

8 – Fiat Toro: 1.662

9 – VW Gol: 1.616

10- VW Polo: 1.570