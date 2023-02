Ford irá voltar à Fórmula 1 em 2026 com a Red Bull

Reprodução/Ford Red Bull Powetrains terá Ford como parceira na fabricação de motores para equipe austríaca.

Após muitos rumores, a Red Bull finalmente encontrou uma parceira para a produção de motores, e será a norte-americana Ford , que retornará à categoria máxima do automobilismo após duas décadas de ausência.

O acordo deveria ser revelado durante ou após o lançamento do RB19 , modelo com o qual Max Verstappen irá tentar o tricampeonato mundial de pilotos da F1, mas após a informação ter sido vazada ontem, a categoria, Red Bull e Ford confirmaram antes do lançamento do veículo.

REPRODUÇÃO/RED BULL Por enquanto nada de Ford, categoria só será estampada nos carros da Red Bull em 2026. Até lá, Honda continuará presente.

O logotipo oval azul será estampado entre 2026 e 2030 , pelo menos inicialmente, nos veículos da Red Bull Racing e da equipe satélite Alpha Tauri . Atualmente, os motores das equipes são fornecidos pela Honda , que saiu da categoria no fim de 2021, mas segue prestando apoio técnico à equipe austríaca, mas não desenvolve o propulsor atual, nem uma unidade de potência futura.

Para facilitar sua operação na F1, e até pensando em criar seus próprios motores, a Red Bull criou a Red Bull Powertrains, responsável pelos motores RBR e Alpha Tauri desde 2022. Eles serão utilizados até o fim de 2025, quando acaba o contrato de apoio da Honda, e a F1 irá ganhar um novo regulamento de motores.

É justamente esse novo regulamento, que promete ser mais ecológico, que atraiu marcas como a Audi , que comprou parte da Sauber e entrará em 2026, interessou a Porsche , que pensava em comprar parte da Red Bull , gera interesse na Cadillac e até mesmo na própria Honda , além claro, da Ford .

Ford e Red Bull Powertrains começam imediatamente a trabalhar no motor de 2026, e a montadora norte-americana irá auxiliar no projeto e desenvolvimento da parte a combustão do sistema, assim como nas células de baterias , motor elétrico e tecnologias correlatas, além de software.

Reprodução/Getty Images/Red Bull Red Bull patrocinava a Sauber em 1995 (foto) e 1996, que tinha carros equipados com motor Ford.

Christian Horner , chefe de equipe da Red Bull, celebrou o acordo:

“É fantástico poder proporcionar o retorno da Ford através dessa parceria. Para a Red Bull Powetrains é muito importante se beneficiar da experiência de uma fabricante para nos tornar competitivos. A Ford é uma marca icônica, que já trabalhou com nomes como Jim Clark, Ayrton Senna e Michael Schumacher, e queremos criar a dinastia Red Bull Ford.” afirmou.

“O retorno da Ford para a Fórmula 1 com a Red Bull reforça nossa visão de eletrificação, e na criação de veículos modernos, com muita tecnologia embarcada mas que também proporcione experiências. A F1 será uma plataforma para muita inovação e novas tecnologias, além de nos poder conectar com milhões de novos consumidores.” Declarou Jim Farley, CEO da Ford.

A história da Ford na Fórmula 1 é de muito sucesso. Se iniciou na década de 60, quando era parceira da britânica Cosworth na fabricação de motores e terminou em 2004. Nesses anos, a montadora esteve presente em 10 títulos de construtores e 13 títulos de pilotos, auxiliando nomes como Graham Hill, Jackie Stewart , Emerson Fittipaldi , Mario Andretti , Nelson Piquet e Michael Schumacher a conquistar títulos mundiais.

Fonte: IG CARROS