Ford irá iniciar produção do novo Bronco em 29 de março

Ford Bronco: versão maior que a Sport, que deverá chegar ao Brasil no primeiro semestre, será feita nos EUA





A Ford deverá iniciar em 29 de março, na sua fábrica de Michigan (EUA), a produção do Bronco de nova geração. Revelado em julho do ano passado, as entregas das primeiras unidades do novo 4×4 estavam previstas para acontecer no segundo trimestre. Mas os efeitos da pandemia do novo coronavírus na cadeia de fornecedores fizeram a marca atrasar a entrega dos primeiros carros para depois de junho.





A informação foi divulgada em um fórum de fãs do Ford Bronco nos Estados Unidos, em um post citando fontes ligadas ao fabricante. Atualmente em fase de pré-produção, onde serão produzidas as unidades de avaliação para a imprensa e os carros de test-drive, a montagem dos primeiros carros de série terá início um mês antes da previsão apresentada em dezembro passado.

A mesma postagem destaca que essa aceleração da produção não deverá ter impacto no cronograma de entrega dos primeiros carros, já que os primeiros exemplares de série vão passar por uma série de inspeções de qualidade antes de receberem a liberação de entrega por parte da Ford.





Já em pré-venda nos Estados Unidos, em versões de duas e quatro portas, o Ford Bronco é o maior membro da família de utilitários de mesmo nome. Criado para competir contra do Jeep Wrangler, traz estrutura convencional e a opção de um motor 2.7 V6, de 274 cv.

A linha inclui também o Ford Bronco Sport , um SUV médio que já foi confirmado para estrear este ano no mercado brasileiro. Diferente do 4×4 raiz americano, trata-se de um modelo feito no México sobre uma base monobloco e com motores turbo de três e quatro cilindros. E não teve a produção afetada como o irmão maior.