Ford apresenta a picape Maverick. Veja detalhes e ouça o podcast

Guilherme Menezes/ iG Carros Ford Maverick traz adereços do “irmão maior” F-150, além de soluções que prometem atender novas tendências de mercado

A nova picape Ford Maverick é apresentada primeira vez no Brasil. Com nome herdado do esportivo icônico dos anos 70, sua versão única Lauriat FX4 — fabricada no México — traz atributos dos SUVs e até dos sedãs para reforçar o apelo ao mercado brasileiro. O maior público-alvo da fabricante são os clientes que gostam de aventura, mas buscam um carro que ainda seja predominantemente urbano.

A Ford preferiu não detalhar, ainda, informações como preços, data de lançamento, especificações técnicas e expectativa para volume nas vendas, se vai trazer a versão que conta com motorização híbrida, e nem se pretende trazer a “irmã maior” F-150.

A fabricante disse apenas que o Ford Maverick chegará no primeiro trimestre do ano que vem, e que estará constantemente monitorando o mercado para aferir se valerá a pena (ou não) aumentar a gama de versões para o modelo no Brasil. Para mais detalhes sobre esse assunto, acompanhe no podcast a conversa que a reportagem de iG Carros teve com o gerente de Marketing de Produto da Ford, Daniel Sinzato.

Se tentarmos especular sobre o preço dessa versão única Lauriat FX4 (com motor 2.0 EcoBoost), que deverá concorrer com a Fiat Toro Volcano 1.3 Turboflex (R$ 156.980), poderá sair por um preço semelhante, ou um pouco mais cara.

Para cativar este mercado, a nova picape da Ford aposta na variedade de acessórios que podem configurar a picape da forma como o cliente quiser. A seguir, o Gerente de Marketing da Ford, Daniel Sinzato, nos conta mais detalhes do plano estratégico por trás do lançamento.

Entre eles, encontramos a possibilidade de adicionar estribos, aerofólios no teto e na caçamba, baús para levar objetos, bem como disposição para acessórios feitos em impressora 3D.

Na exibição, vimos uma picape Maverick com porta-copos e divisão do bagageiro, feitos com a nova tecnologia. Segundo a Ford , os clientes podem imprimir os acessórios onde preferirem. Chega com bocal e pré-instalação elétrica para engate de reboque, que possibilita o aproveitamento máximo da capacidade de carga como padrão.

Ford Maverick aposta no visual descolado

Tal como na F-150 , luzes de LED com formato C invertidos, unidos por uma barra dupla horizontal. Além disso, as grandes lanternas traseiras exibem um grafismo semelhante. As rodas de liga leve de 17 polegadas, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli.

Com o conjunto formado por motor 2.0 EcoBoost , tração integral e transmissão automática de oito marchas. No mais, conta com recursos de conectividade e serviço concierge com a plataforma da Ford .

O Ford Maverick terá também uma paleta de dez cores exclusivas: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Malacara, Azul Lyse, Azul Indianápolis, Cinza Torres, Cinza Dover, Prata Orvalho, Branco Ártico e Preto Astúrias. Outras informações, como dados de desempenho e preço, serão divulgadas mais próximo do lançamento.