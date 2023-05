Forças de segurança realizam Operação ‘Contaminação’ em Conceição da Barra

Policiais civis, militares e penais do Espírito Santo realizaram, na madrugada desta quinta-feira (25), uma operação policial que tem como foco o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e prisão em bairros do município de Conceição da Barra. A operação, intitulada “Contaminação”, visa a combater o tráfico de drogas e a realizar a prisão de homicidas na região. Durante a ação, foram detidas seis pessoas e apreendidas armas, drogas e munições, além de dinheiro.

Os alvos foram cumpridos nos bairros Vila dos Pescadores, Santo Amaro, São José, Cobraice, Manguezal, Sayonara e Centro, em Conceição da Barra.

Ao todo, cerca de 90 policiais de diversas unidades da Superintendência Regional Norte (SPRN), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), do K9 da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Secretaria da Justiça (Sejus), além da aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (NOTaer) participam da ação. Durante a ação, foram detidas seis pessoas, sendo dois homens e quatro mulheres, uma delas menor de idade.

“O que a gente pode perceber é a crescente participação de mulheres no tráfico de drogas, muita das vezes não praticando de forma efetiva o tráfico, mas com os seus companheiros, traficando da mesma forma”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira.

“Isso mostra com muita clareza e escancara essa realidade do tráfico de drogas que também começa a cooptar essas mulheres para essas ações criminosas”, completou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

Ao todo, foram apreendidas duas submetralhadoras caseiras, além de cinco carregadores, 38 munições cal.9mm, 13 munições cal. 38, sete munições cal. 32, 40 pinos de cocaína, uma pistola cal. 765, 17 munições.380, sacolas para embalar drogas, 15 pedaços de maconha, 31 pontas de cigarro de maconha, uma touca ninja, 13 aparelhos de celulares, uma faca, um canivete, uma balança de precisão, três câmeras de monitoramento, uma central de monitoramento, R$ 431,00 em moedas, R$ 583,00 em espécie e uma luneta de precisão.

O superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, destacou que o Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte, da Polícia Civil, tem utilizado a tecnologia para desarticular o tráfico de drogas na região.

“Eles têm utilizado a tecnologia, mas nós também. Temos no norte do Estado o Centro de Inteligência e Análise Telemática, o CIAT Norte, que emprega toda uma tecnologia de investigação que obteve êxito este ano, com nove prisões extremamente qualificadas de homicidas”, ressaltou o delegado Fabrício Dutra.

Ele destacou que o objetivo da Polícia Civil é seguir combatendo o tráfico de drogas, com operações mais frequentes. Somente este mês, mais de 120 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no norte do Estado.

“Um número histórico e um recorde, que demonstra o trabalho sério que está sendo realizado pelas forças de segurança no extremo norte, que compreende São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra, Jaguaré e Vila Valerio”, ressaltou Dutra.

Os detidos foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde todo o material apreendido foi entregue. Também foram tomadas todas as providências cabíveis.

Operação “Contaminação”: O nome da operação faz referência ao tráfico de drogas que atua na região de Conceição da Barra, “contaminando” a cidade pelo crime.