Forças de Segurança realizam Blitze da Lei Seca na primeira noite de carnaval

Na noite da última sexta-feira (28) uma Operação Integrada do Programa Força Pela Vida, deflagrada simultaneamente nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari, resultou em 483 veículos abordados e 131 autos de infração emitidos. Entre os abordados, 32 condutores recusaram o teste do bafômetro e outros três foram flagrados dirigindo sob influência de álcool. Destes, um foi preso em flagrante.

Ao ser submetido ao etilômetro, teve como resultado 0,74 mg/l na medida realizada. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). Foi fixada fiança que não foi recolhida, e o indiciado foi encaminhado ao Sistema Prisional.

As equipes focaram em abordagens e fiscalização de veículos e pessoas, especialmente no uso de álcool combinado com direção (Lei Seca) e transporte clandestino de passageiros, com objetivo de sensibilizar os munícipes quanto à importância de cumprir as regras de trânsito e zelar pela segurança, a fim de preservar vidas, considerando o risco de acidentes de trânsito relacionados à combinação de álcool e direção.

Os agentes se dividiram em quatro pontos estratégicos, sendo um em Vitória, dois em Vila Velha e um em Guarapari. A fiscalização teve início às 10 horas da noite com um total de 42 agentes dos diversos órgãos participantes. A ação reuniu Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES); Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES); Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Espírito Santo; Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Civil Municipal de Vitória; Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV); Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

A ação desta sexta faz parte de uma mobilização nacional, realizada em nove Estados da Federação, concomitantemente, conforme calendário elaborado no Fórum Nacional da Lei Seca, promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND).

