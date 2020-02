Forças de segurança pública do Espírito Santo se reúnem para coletiva de imprensa

Após a PRF prender um dos criminosos mais procurados do ES órgãos de segurança estaduais falam sobre a importância dessa ação para a sociedade capixaba.

Na tarde desta quarta-feira (19), correu na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo (SESP/ES), uma entrevista coletiva que reuniu o Superintendente da PRF, Amarilio Luiz Boni, o Secretário de Segurança do Espírito Santo, Roberto Sá, o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. Marcio Sartório e o Delegado Chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda.

O evento ocorreu devido à repercussão da prisão de um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo realizada ontem (18), pela PRF. O preso integra uma facção criminosa, estava foragido da justiça e é investigado por comandar o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha, em Vitória. Conhecido como “Vaninho” é um dos responsáveis por ordenar o fechamento de ruas e avenidas com a depredação e incêndio de automóveis e ônibus na capital Vitória na última sexta-feira (14).

Em um excepcional trabalho do Setor de inteligência da PRF, foi montada uma operação que culminou na prisão de Geovani Andrade Bento, no km 345 da BR 101, em Guarapari/ES, quando retornava do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu antes que se completasse uma semana dos acontecimentos que amedrontaram os capixabas. Essa ação representa uma resposta rápida e firme contra as organizações criminosas locais, além de demonstrar que as instituições de segurança pública trabalham cada vez mais integradas.

O secretário de segurança pública, Roberto Sá destacou que “a atuação da PRF foi de extrema importância para toda a segurança pública e sociedade capixaba”. O superintendente regional da PRF, Amarilio, afirmou que “com muito trabalho e integração mostramos à toda comunidade que estamos atentos e vamos continuar trabalhando para manter a tranquilidade e a paz social no Espirito Santo.”