Forças de segurança alcançam 300 prisões de foragidos com uso de reconhecimento facial no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio do programa Estado Presente em Defesa da Vida, alcançou a marca de 300 foragidos da Justiça recapturados com uso da tecnologia de reconhecimento facial nas vias públicas da Grande Vitória. As prisões foram realizadas pelas polícias Civil e Militar do Espírito Santo com uso do protocolo criado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

As câmeras, localizadas em prédios públicos, terminais rodoviários e Aquaviário, além dos ônibus do sistema Transcol, ajudaram na identificação de criminosos que praticaram diversos tipos de delitos, como homicídios, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro, entre outros. O último caso, de número 300, foi registrado em Vila Velha.

Um homem de 66 anos foi preso, em cumprimento de um mandado de prisão, por participação em homicídio em 18 de junho de 2000, no município de Domingos Martins. Após uma discussão com um indivíduo, ele e um comparsa armaram uma emboscada para a vítima, que foi executada a tiros. Desde então, o mesmo se encontrava foragido da Justiça.

Apesar de não ter efetuado o disparo, ele é apontado como coautor do crime, tendo participado de toda a ação. O Ministério Público o denunciou por participação em homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal) e solicitou sua prisão preventiva.

“Esses resultados dão a dimensão de como a tecnologia bem utilizada joga junto com a sociedade. A redução do número de homicídios está clara. Os totens de monitoramento estão ganhando a Grande Vitória em áreas com grande circulação de pessoas. O trabalho integrado, o uso da tecnologia e investimentos fazem parte da rotina da segurança pública no Espírito Santo. Um desafio que o Estado vem superando com eficiência. O equilíbrio na gestão permite financiar políticas públicas eficazes e vamos seguir evoluindo para tornar o Espírito Santo um dos mais seguros do Brasil”, afirmou o vice-governador e coordenador do programa Estado Presente, Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, exaltou a eficiência da tecnologia e todo o trabalho realizado para que o resultado atual fosse alcançado, desde a fase de testes, até o início dos protocolos operacionais.

“A gente testa muito, para que possamos atingir a perfeição na atuação, sem erros. Buscamos criar esse protocolo, dentro da maior eficiência possível da ferramenta. Como diz nosso vice-governador Ricardo Ferraço, o Espírito Santo passa a se tornar insalubre para bandidos que pretendem se esconder. Pode ser de qualquer canto do Brasil, se tiver mandado de prisão em aberto, nossa tecnologia tem capacidade de identificar e vamos para as ruas, para tentar prender”, disse Damasceno.

Atualmente, além das 500 câmeras com suporte para a tecnologia dentro dos ônibus do Transcol, o sistema conta ainda com cerca de 40 câmeras espalhadas em pontos fixos da Grande Vitória, com equipes dedicadas para cumprimento dos mandados de prisão.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Vice-Governadoria

Léo Júnior

(27) 99999-9422

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES