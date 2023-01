Força Tática e Seção de Inteligência do 4º BPM apreende drogas após diligências em Jaburuna

Na última sexta-feira (06), a equipe de Força Tática do 4º Batalhão foi acionada pela Seção de Inteligência para prestar apoio em uma diligência que estava sendo realizada nos bairros Jaburuna e Glória.

Os militares lograram êxito em abordar o suspeito em veículo que transitava pela rua Maranguape, no bairro Glória. Após buscas no interior do carro, foram encontradas 25 buchas maconha, duas buchas de haxixe, e R$ 2.807,00 em espécie.

O material apreendido, juntamente com a pessoa detida, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde as medidas cabíveis foram adotadas pelo delegado de plantão.

