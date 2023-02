Força Tática e K9 do 4º Batalhão apreendem drogas e artefatos explosivos no morro do bairro Soteco, em Vila Velha

Na noite de quarta-feira (01), durante patrulhamento no bairro Soteco, a Força Tática do 4º Batalhão realizou diligências em um terreno abandonado, pois havia informações de que o local era utilizado como esconderijo de drogas.

O K9 do batalhão apoiou as ações da Força Tática, vindo a localizar uma certa quantidade de entorpecentes no terreno. Do local os militares conseguiram avistar nas proximidades dois indivíduos desenterrando duas sacolas contendo diversos entorpecentes.

Após o flagrante, os detidos informaram que haviam dois artefatos explosivos próximos ao muro do terreno, sendo confirmado pelos militares que de imediato acionaram o esquadrão antibombas da PMES para as ações pertinentes.

Diante dos fatos, os abordados foram detidos e os ilícitos sendo: 153 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, 37 frascos de loló, 11 porções de pasta base e vasto material para embalo, foram entregues na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

