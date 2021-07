Força Tática do 9º Batalhão conclui 1º Curso de Nivelamento

Na última semana ocorreu o 1º Curso de Nivelamento da Força Tática do 9° Batalhão. Os 22 militares formandos receberam a certificação na segunda-feira (26), em cerimônia na sede da Unidade.

Os alunos eram da 1ª, 2ª e 3ª companhias do 9º BPM e da 9ª Cia Independente (Marataízes). O curso teve várias modalidades de treino, incluindo aulas de abordagem, do uso de spark, spray de pimenta e outros, aula teórica de tiros e treinamento prático, sendo que as duas últimas instruções contaram com a participação do tenente-coronel Fabrício da Silva Martins, comandante do 9º Batalhão e de vários delegados, dentre eles, Faustino Antunes Simões Filho, Rômulo Carvalho Neto, Felipe Vivas Amado Aoni, Rafael Amaral Ferreira e Robson Vieira Lima.

Na entrega dos certificados o 1º tenente Egranfonte, comandante da 4ª Companhia Especializada do 9º BPM, enalteceu o comandante da Unidade, tenente-coronel Fabrício, que por sua vez se emocionou ao dizer que tem muito orgulho em trabalhar com seus oficiais, graduados, cabos e soldados, principalmente os empenhados na preparação e instrução das disciplinas aplicadas.

Ainda em sua fala, o tenente-coronel Fabrício destacou o 1º Sgt Renato Dias, que é especialista em vários cursos, dentre eles o mais atualizado em aulas de tiro e manuseio de armas, os quais buscou conhecimento em instruções realizadas em vários estados do país. No quadro de instrutores também constam policiais que já são da Força Tática, com técnicas e experiência de rua.

Segundo o 1º tenente Egranfonte, a certificação foi uma cerimônia de sentimento de realização, já que o curso, apesar de ser só uma semana é muito puxado e exige muito de quem o faz.

“Extensas horas de treinamentos, poucas horas de sono, falta de horário para estar com a família, uma verdadeira prova de abnegação e entrega total que tornam nossos policiais mais capazes de adentrar e enfrentar qualquer ambiente, além de poderem agir em qualquer tipo de ocorrência com muito êxito”, destacou o oficial, completando que estes militares são exemplos de eficiência e orgulho para o Batalhão, que muito se destaca nas ações por eles praticadas.

