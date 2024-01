Força Tática do 7ºBPM apreende arma e munições em Cariacica

Na noite da última quarta-feira (17), guarnições da Força Tática do 7º BPM lograram êxito em apreender quantia significativa de material bélico e conduzir um indivíduo com mandado de prisão em aberto por homicídio.

Após receberem informações de que o chefe do tráfico de entorpecente do bairro Rio Marinho, que também possuía ligação com o tráfico de drogas do município de Nova Venécia, as equipes de Força Tática prosseguiram ao endereço a fim de averiguar tal situação.

Ao chegar no local, foi possível localizar o indivíduo identificado com a alcunha de “Xaropinho”, sendo confirmado que havia em seu desfavor um Mandado de Prisão em Aberto por homicídio. Junto a ele, foi possível arrecadar uma pistola (cal 9mm), 190 munições 9mm, dois carregadores alongados cal 9mm, dois carregadores cal 9mm, duas placas balísticas, uma capa para colete balístico e um RG falsificado, que inclusive foi apresentado pelo indivíduo aos militares.

Todo material ilícito arrecadado, bem como o indivíduo, foi levado e entregue à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES