Força Tática do 7º BPM é homenageada pelo comandante-geral da PMES

Na tarde desta terça-feira (29), a equipe de Força Tática do 7º Batalhão foi recebida no gabinete do comandante-geral, coronel Douglas Caus, em Vitória. A recepção teve como objetivo homenagear os militares pelos expressivos resultados alcançados no combate ao tráfico de drogas em Cariacica, especialmente pela ação realizada no bairro Flexal II, na última segunda-feira (28).

Durante a operação, os policiais desmantelaram um laboratório clandestino de refino de entorpecentes, onde foram apreendidos 25,8 kg de cocaína em estado bruto, 2.570 pinos já prontos para a venda, 100 kg de ácido bórico e diversos produtos químicos, além de balanças de precisão, rádios comunicadores e utensílios utilizados na preparação da droga.

O comandante do 7º BPM, tenente-coronel Maia, agradeceu a homenagem e destacou a importância do reconhecimento institucional como um fator motivador para os policiais. “A Força Tática desenvolve um trabalho técnico, pautado em inteligência, preparo operacional e comprometimento com a segurança da população. Essa valorização nos fortalece”, afirmou.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, parabenizou os militares pela atuação destacada, ressaltando valores como dedicação e lealdade. “As equipes que atuam em áreas conflagradas enfrentam diariamente grandes desafios, e o trabalho comprometido que realizam tem gerado excelentes resultados em prisões e apreensões. Essa conquista é fruto de uma atuação firme, corajosa e profissional”, destacou.

A homenagem simboliza o reconhecimento do alto comando da Polícia Militar ao empenho das equipes operacionais, que seguem atuando com excelência no enfrentamento à criminalidade e na preservação da ordem pública.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES