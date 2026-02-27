Força Tática do 6º BPM detém suspeito e apreende entorpecentes na Serra

Nesta quinta-feira (26), equipes da Força Tática do 6º BPM obtiveram êxito na detenção de um indivíduo e na desarticulação de um local utilizado para preparo e fracionamento de entorpecentes.

Durante patrulhamento no bairro Camará, os militares visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, fugiu, dispensando entorpecentes no caminho e adentrando em um imóvel. Os militares realizaram o acompanhamento e lograram êxito na detenção do suspeito.

Na ação foram apreendidos R$ 1.220,00 em espécie, 436 unidades de cocaína (aproximadamente 690g), 78 pedras de crack (cerca de 50g), além de grande quantidade de materiais utilizados para embalo e preparo de drogas, como duas sacolas com pinos vazios, quatro frascos de cafeína, três frascos de anestésico, três balanças de precisão, uma faca com vestígios de substância entorpecente e dois aparelhos celulares.

O detido e materiais apreendidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional para as providências cabíveis.

